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В Сербии начали подъем из Дуная немецкой флотилии

На юго-востоке Сербии из Дуная начался подъем корблей немецкой флотилии

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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

На юго-востоке Сербии из Дуная начали подъем судов немецкой флотилии, потопленной немцами при отступлении во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в министерстве строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии, остовы некоторых из более чем 20 судов показываются из воды во время снижения уровня реки, что замедляет и затрудняет судоходство.

В работах участвуют водолазы, операторы различной техники, геодезисты, речные работники. Финансирование проекта подъема 21 судна в размере €31,5 миллиона обеспечено кредитом Европейского инвестиционного банка (EIB) и банковским грантом. Завершение работ намечено на июль 2028 года.

В ходе операции «Дунайский эльф» в сентябре 1944 года отступающие перед частями Красной Армии немецкие военные потопили более 200 судов Дунайской флотилии на территории Сербии.

В сентябре Белграде во время строительных работ около здания Национального собрания (Скупщины) рабочие нашли снаряд времен Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что неразорвавшийся американский снаряд времен Второй мировой войны нашли в японском аэропорту Наха на Окинаве.

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