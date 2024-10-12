Вовлеченность стран-членов Североатлантического альянса в конфликт на Украине может привести к ядерной эскалации. Об этом заявила депутат бундестага и глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости.

«Если НАТО станет участником войны на Украине, наступит момент, когда Россия также атакует военные объекты на территории НАТО. И тогда этот конфликт очень быстро перерастет в ядерный», — заявила политик.

Депутат бундестага уточнила, что это единственная область, в которой Россия не уступает НАТО. По словам Вагенкнехт, именно по этой причине факт того, что Германия позволяет себя втягивать все глубже в этот конфликт, является «невероятно опасным».

Вагенкнехт среди прочего напомнила, что до начала конфликта на Украине там находились около четырех тысяч солдат НАТО, кроме того, у границ с Россией были размещены 12 баз ЦРУ и проводились общие учения на Черном море. Депутат подчеркнула, что вовлечение в американскую военную зону влияния шло полным ходом и «русские ответили, пока не стало слишком поздно».

В свою очередь депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф заявил, что НАТО станет прямым участником конфликта на Украине, если Запад разрешит ВСУ бить дальнобойным западным оружием вглубь РФ.

Ранее Медведев усомнился в плане Трампа по Украине.