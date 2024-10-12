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Идеолог партии «Слуга народа» поддержал облавы украинских военкомов

Депутат Рады Потураев поддержал рейд сотрудников ТЦК на концерте «Океана Эльзы»

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель комитета Верховной рады Украины по информационной политике и один из главных идеологов правящей партии «Слуга народа» Никита Потураев поддержал облавы сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) на мужчин в ресторанах и ночных клубах, а также на концерте группы «Океан Эльзы». Пост с соответствующим содержанием появился на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Депутат выразил уверенность, что проверка документов граждан после выступления «Океана Эльзы» или любого другого массового мероприятия не несет угрозу украинской культуре.

«Также не считаю угрозой украинской экономике проверки документов в барах или клубах. Более того, я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными», — добавил парламентарий.

11 октября несколько десятков представителей ТЦК приехали ко Дворцу спорта в Киеве, где состоялся концерт «Океана Эльзы». Работники военных комиссариатов начали проверять документы у пришедших на выступление мужчин.

Впоследствии в сети появились многочисленные видео, на которых сотрудники территориальных центров комплектования пытаются насильно задержать молодых людей и посадить их в свои автобусы. При этом люди в толпе то и дело выкрикивали слово «позор» в их адрес.

Ранее работники ТЦК провели силовые мобилизационные рейды в четырех городах Украины.

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