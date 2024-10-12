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США нанесли авиаудары по лагерям ИГ в Сирии

США сообщили, что нанесли авиаудары по лагерям ИГ в Сирии

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Baderkhan Ahmad/AP

Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило на своей странице в социальной сети X, что американские силы нанесли авиаудары утром в пятницу, 11 октября, по ряду лагерей террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сирии.

«Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли серию авиаударов по нескольким известным лагерям ИГИЛ в Сирии ранним утром 11 октября», — сказано в тексте.

В CENTCOM отметили, что данные удары помешают ИГ планировать, организовывать и проводить атаки против США, их союзников и партнеров, а также гражданских лиц по всему региону и за его пределами. В настоящее время проводится оценка боевого ущерба.

В конце сентября стало известно, что США и правительство Ирака договорились до сентября 2025 года свернуть миссию глобальной коалиции «Непоколебимая решимость» по борьбе с ИГ. Согласно документу, Вашингтон и Багдад перейдут к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддержать иракские силы и сохранить давление на террористическую группировку.

Ранее в Багдаде обстреляли логистический центр посольства США.

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