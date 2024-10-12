Минобороны РФ рассказало о сдавшихся в плен солдатах ВСУ на Курском направлении

На Курском направлении за минувшие сутки в плен российским войскам сдались семь украинских военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 400 человек, уничтожены 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, десять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, украинская армия лишилась двух пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire, четырех минометов, станции радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей.

11 октября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска продвигаются вперед в Курской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери.

До этого Telegram-канал сообщал, что около 1500 военнослужащих ВСУ попали в окружение в районе села Ольговка Курской области. Отмечается, что это произошло в результате второго этапа российского контрнаступления. Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска за последние сутки отразили пять атак ВСУ на Курском направлении.

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ на Курском направлении за сутки.