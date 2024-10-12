Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 110 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, боевые действия велись в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанские Хутора, которые находятся в Харьковской области.

В минобороны уточнили, что помимо личного состава украинская армия потеряла восемь автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Среди прочего был уничтожен склад материальных средств.

Незадолго до этого сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Центр» за минувшие сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины в своей зоне ответственности.

Ранее бойцы «Центра» эвакуировали с поля боя трофейный танк ВСУ.