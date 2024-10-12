Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка «Днепр» поразила украинские спутниковые антенны Starlink

Сальдо: российские бойцы уничтожили пять антенн Starlink на правом берегу Днепра

Российские военные при помощи FPV-дронов уничтожили пять спутниковых антенн Starlink, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ), на правом берегу реки Днепр. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, удары по объектам нанесли расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе группировки войск «Днепр».

«Система Starlink — важнейшее звено связи и управления украинских формирований, а потому является приоритетной целью для наших операторов. В последнее время враг не успевает восполнять количество уничтоженных антенн, а потому качество передачи боевой информации у него сильно упало», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что это стало одним из факторов снижения активности ВСУ на Херсонском направлении. Более того, благодаря уничтожению антенн Starlink в последние месяцы заметно уменьшилось количество обстрелов населенных пунктов на левом берегу реки Днепр со стороны украинских солдат.

18 сентября военнослужащие Росгвардии поразили станцию спутниковой связи Starlink в Черниговской области Украины. Удары наносились при помощи БПЛА с зажигательными боеприпасами.

Ранее предприниматель Илон Маск объяснил, почему не дал ВСУ использовать Starlink для атак на Крымский полуостров.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами