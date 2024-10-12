Группировка «Днепр» поразила украинские спутниковые антенны Starlink

Российские военные при помощи FPV-дронов уничтожили пять спутниковых антенн Starlink, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ), на правом берегу реки Днепр. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, удары по объектам нанесли расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе группировки войск «Днепр».

«Система Starlink — важнейшее звено связи и управления украинских формирований, а потому является приоритетной целью для наших операторов. В последнее время враг не успевает восполнять количество уничтоженных антенн, а потому качество передачи боевой информации у него сильно упало», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что это стало одним из факторов снижения активности ВСУ на Херсонском направлении. Более того, благодаря уничтожению антенн Starlink в последние месяцы заметно уменьшилось количество обстрелов населенных пунктов на левом берегу реки Днепр со стороны украинских солдат.

18 сентября военнослужащие Росгвардии поразили станцию спутниковой связи Starlink в Черниговской области Украины. Удары наносились при помощи БПЛА с зажигательными боеприпасами.

Ранее предприниматель Илон Маск объяснил, почему не дал ВСУ использовать Starlink для атак на Крымский полуостров.