Пленный украинский солдат рассказал, кого сейчас набирают в ряды ВСУ

Многие из новых бойцов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не готовы к участию в сражениях, так как боятся обстрелов или вовсе «не могут ходить». Об этом заявил пленный украинский солдат Анатолий Скикетский, пишет РИА Новости.

По словам мужчины, сейчас в его стране в армию набирают «всех подряд». В том числе власти мобилизуют мужчин в возрасте 58–59 лет.

«Люди нормально ходить уже даже не могут, а их [отправляют] воевать», — подчеркнул боец ВСУ.

Также он раскритиковал командование украинских войск. Как сказал Скикетский, офицеры часто отправляют рядовых солдат на задания, не объясняя им цели и задачи. В результате военнослужащие получают оружие, но не знают, как себя вести на поле боя.

Кроме того, мужчина обратил внимание, что многие украинские бойцы не возвращаются на фронт после отпуска. Попадая домой, граждане не хотят вновь оказаться на передовой и нести службу.

9 октября украинский военный психолог Андрей Козинчук заявил, что руководству страны приходится пополнять пехотные подразделения ВСУ за счет людей старшего возраста и граждан с серьезными заболеваниями. В связи с этим ситуацию с мобилизацией на Украине эксперт описал словами «все плохо».

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против мобилизации молодежи.