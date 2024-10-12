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В Минобороны рассказали о сбитых беспилотнкиках ВСУ

В Минобороны сообщили о 125 сбитых беспилотниках ВСУ

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны России отчиталось о сбитых беспилотных летательных аппаратов аппаратах самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным российского оборонного ведомства, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 беспилотников.

Также в Минобороны сообщили, что российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Вооруженных сил Украины.

11 октября Минобороны Российской Федерации сообщало, что российские войска за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Как рассказали в ведомстве, российские военнослужащие в числе прочего использовали ударные дроны и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года.

Ранее The Guardian писала, что российские гиперзвуковые ракеты поразили крупнейшую украинскую авиабазу в Хмельницкой области.

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