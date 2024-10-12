Подразделения группировки войск «Центр» отразили несколько атак ВСУ

Подразделения группировки российских войск «Центр» за минувшие сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей зоне ответственности. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что за данный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ продвинулись вглубь обороны украинских войск и нанесли поражение формированиям семи их бригад. Ударам подверглись места скопления живой силы и техники ВСУ около населенных пунктов Сухая Белка, Новодмитровка, Дружба, Селидово и Димитров в Донецкой народной республике (ДНР).

«Отражены семь контратак штурмовых групп 100-й механизированной бригады и 49-го штурмового батальона ВСУ», — добавили в ведомстве.

По информации пресс-службы, в ходе боевых действий солдаты группировки «Центр» ликвидировали до 490 украинских бойцов. Также формирования ВСУ потеряли одно оружие Д-20, одну пушку «Рапира» и восемь автомобилей.

6 октября российские военные взяли под свой контроль город Гродовку в ДНР. В боях за этот населенный пункт принимали участие подразделения группировки войск «Центр».

Ранее бойцы «Центра» эвакуировали с поля боя трофейный танк ВСУ.