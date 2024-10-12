«Хезболла» атаковала штаб военного округа на севере Израиля

Вооруженные формирования шиитской организации «Хезболла» нанесли ракетный удар по штабу северного военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который находится в городе Цфат (Сафед) в 20 километрах от границы с Ливаном. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

По данным телеканала, шиитские бойцы выпустили ракеты и по городу Тверия, который находится в Нижней Галилее в 35 километрах от границы с Ливаном, а также по базе израильских войск в населенном пункте Хума на Голанских высотах.

В свою очередь в Западной Галилее были обстреляны из реактивных систем залпового огня армейские казармы в Зарите.

Незадолго до этого в пресс-службе ЦАХАЛ сообщали, что около 230 снарядов, выпущенных организацией «Хезболла», пересекли границу Ливана с Израилем.

Накануне в Израиле пригрозили «Хезболле» повторным уничтожением военной инфраструктуры на территории Ливана в случае ее восстановления после разрушения в результате текущей операции.

Ранее Израиль начал «ограниченную» операцию против объектов «Хезболлы» на юге Ливана.