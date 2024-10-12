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Появились подробности тренировок экипажей Т-90М «Прорыв» в зоне СВО

МО РФ: экипажи Т-90М «Прорыв» «Центра» оттачивают мастерство на полигоне

Экипажи Т-90М «Прорыв» российской группировки войск «Центр» оттачивают мастерство управления танками на полигоне в тыловом районе зоны специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«В ближайшее время танкисты приступят к уничтожению опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники противника», — говорится в сообщении.

По данным источника, также танкисты ВС РФ продолжат поддержку наступающих групп пехоты на Авдеевском направлении зоны СВО.

Как сообщает агентство, танкисты обучаются вести огонь с закрытых позиций, а также проводя тренировки в стрельбе прямой наводкой из 125-миллиметровой гладкоствольной пушки 2А46М-5.

В свою очередь механики работают с контрольными упражнениями по вождению с препятствиями, крутыми спусками и участками маневрирования в ограниченных пространствах. Среди прочего экипажы проходят обучение по быстрой смене огневых позиций и постановке дымовых завес.

В сентябре сообщалось, что российский танк, прозванный «Царь-мангалом», пережил более сотни ударов дронов и противотанковых ракетных комплексов Javelin, сохранив при этом жизнь экипажу.

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