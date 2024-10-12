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Турция впервые закупит истребители не из США

Milliyet: Турция планирует закупить 40 истребителей Eurofighter производства ФРГ

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Ints Kalnins/Reuters

Турция впервые в своей истории может начать использовать истребители, произведенные не в Соединенных Штатах, если сделка на закупку военных самолетов Eurofighter немецкого производства получит одобрение. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

«Самое большое преимущество — это наличие истребителя с радаром AESA, который мы впервые получим вместе с Eurofighter. Ход воздушных конфликтов в мире изменился. Сейчас уже не эпоха «собачьих боев», а эпоха заблаговременного обнаружения противника с помощью современных радаров и пуска ракет», — отмечает издание.

Уточняется, что Турция при этом не будет отказываться от проекта по разработке национального боевого самолета пятого поколения KAAN.

«Перед нами стоит задача достичь парка в 200 самолетов, а до тех пор мы должны защищать небо наилучшим образом. По этой причине мы закупаем истребители Eurofighter», — подчеркивает Milliyet.

В августе Турция получила американские истребители F-16.

Ранее сообщалось, что Турция станет меньше покупать F-16 у США, развивая свое производство.

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