Армия Израиля засекла запуск более 200 ракет со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение минувших суток зафиксировала запуск 230 снарядов со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«По состоянию на 23:00, около 230 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла», сегодня (в пятницу, 11 октября) пересекли границу Ливана с Израилем», — говорится в сообщении.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее «Хезболла» анонсировала атаку по северному Израилю.