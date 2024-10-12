Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 75 солдат. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

«Нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 65-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 117-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевки, Кирова, Пятихаток, Херсона и Ивановки», — сказал он.

Украинская армия в результате этого лишилась также восьми автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и двух 152-мм орудий Д-20. Кроме того, ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов.

Накануне Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой штурмовые подразделения Вооруженных сил страны при поддержке артиллерии и Воздушно-космических сил наносят удары по местам плотного расположения огневых позиций украинских войск и складов хранения боезапасов в Торецке (украинское название Дзержинска) в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в Британии заявили об отправке на Украину нескольких тысяч респираторов.