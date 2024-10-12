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Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников

Гладков: человек ранен при атаке дронов ВСУ двух поселков Белгородской области

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Мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) двух населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Белгородском районе на участке автодороги Майский — Октябрьский БПЛА нанес удар по движущемуся автомобилю. Мужчина получил осколочные ранения, он сам обратился в областную клиническую больницу.

В поселке Горьковский Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона сгорела хозяйственная постройка. Информация о последствиях атак уточняется, добавил Гладков.

Минобороны России сообщало, что системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и ликвидировали 47 дронов ВСУ над территорией Краснодарского края, над акваторией Азовского моря, а также в воздушном пространстве Курской и Белгородской областей.

Утром 12 октября Гладков заявлял, что село Устинка подверглось атаке украинского БПЛА. По его словам, из-за действий ВСУ пострадали трое мирных жителей — одна женщина и двое мужчин.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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