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Волонтер рассказала об убитых военными ВСУ жителях Курской области

ТАСС: волонтер рассказала о расстрелах детей военными ВСУ в Курской области

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Фонд «Вольное дело»

Волонтер Мария, которая помогает эвакуировать людей из занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) районов Курской области, рассказала о расстрелах горожан, в том числе детей. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, под обстрелами украинских военных погибли мирные люди, в том числе дети. Волонтеры их вывозили, поскольку кроме них никто не мог этого сделать.

Мария добавила, что с начала атаки ВСУ на Курскую область ей с другими волонтерами удалось вывезти с приграничных районов около 600 человек.

Мария родом из Кореневского района Курской области. Ее родных — маму инвалида, отца и 96-летнюю бабушку — убили украинские солдаты. А дом был подорван, чтобы скрыть следы преступления. Девушка утверждает, что нашла близких «сожженными практически дотла».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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