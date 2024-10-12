Белоусов осмотрел подводную лодку стратегического назначения «Князь Владимир»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов осмотрел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», входящий в состав Северного флота. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства страны.

В субботу, 12 октября, министр побывал в Мурманской области с рабочим визитом. В рамках поездки он проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота, в том числе посетив пункт базирования атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А».

«На борту <...> крейсера <...> «Князь Владимир» проекта «Борей-А» <...> Белоусов осмотрел отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также места проживания и быта личного состава», — говорится в заявлении.

Кроме того, глава военного ведомства пообщался с командиром подводной лодки. Последний доложил министру о готовности экипажа к выполнению задач по предназначению, подчеркивается в публикации.

25 сентября российские атомные подводные крейсеры «Красноярск» и «Император Александр III» завершили арктический переход с Северного на Тихоокеанский флот. Экипажи субмарин в торжественной обстановке встретили главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев и заместитель главы военного ведомства Павел Фрадков.

Ранее корабли Северного флота в рамках учений поразили «вражескую» субмарину.