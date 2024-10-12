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Минобороны сообщило об уничтожении техники для доставки боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили технику для доставки боеприпасов ВСУ

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Alina Smutko/Reuters

Расчеты БПЛА группировки войск «Юг» на Северском направлении уничтожили технику, осуществлявшую подвоз боеприпасов к позициям украинских войск. Об этом сообщило министерство обороны России, передает ТАСС.

«Воздушной разведкой были выявлены транспортные средства Вооруженных сил Украины, которые в период ротации осуществляли подвоз боеприпасов к линии боевого соприкосновения. По выявленным целям были нанесены удары с применением FPV-дронов, которые привели к уничтожению автомобилей с личным составом и боеприпасами», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Также Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие сорвали ротацию украинских подразделений на Кураховском направлении.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военнослужащие сумели продвинуться вперед и выйти на границу Луганской народной республики (ЛНР) в районе Мясожаровки.

Ранее российские бойцы прорвали линию обороны ВСУ в районе города Купянска в Харьковской области.

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