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Российские военные сорвали ротацию войск ВСУ на Кураховском направлении

МО РФ: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Кураховском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные сорвали ротацию украинских подразделений на Кураховском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Военнослужащие огнем из крупнокалиберных винтовок уничтожили живую силу противника, а затем скрытно отошли в район эвакуации», — поделились в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, снайперы Южного военного округа оказали поддержку штурмовым группам мотострелковых подразделений, тем самым обеспечив их успешное продвижение.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военнослужащие сумели продвинуться вперед и выйти на границу Луганской народной республики (ЛНР) в районе Мясожаровки.

По его словам, это дало возможность российским военным продвинуться на 1,5 км. Эксперт отметил, что улучшение тактического положения позволило ВС РФ вести более прицельный огонь по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Лозовой.

10 октября министерство обороны РФ сообщало, что бойцы группировки войск «Запад» уничтожили живую силу и технику ВСУ во время ротации в Харьковской области.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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Операция на Украине
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