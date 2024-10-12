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Военкор рассказал, что пленные украинцы хотят получить гражданство РФ

Военкор Котенок: пленные украинцы захотели получить гражданство России

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РИА Новости

Российский военкор Юрий Котенок заявил в Telegram-канале, что украинские военнопленные выразили желание получить российское гражданство.

«Многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией», — поделился Котенок.

В качестве примера он привел случаи в Донбассе, когда некоторые украинцы попадают в плен дважды.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обсудил с папой Римским Франциском возвращение украинских пленных из России.

Зеленский не уточнил, как именно Ватикан содействовал обмену между военнопленными. 14 сентября Москва и Киев произвели обмен пленными солдатами. В результате из украинского плена удалось вернуть 103 российских военных.

РФ отпустила аналогичное количество бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.

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