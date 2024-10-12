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В Воронежской область объявили опасность атаки дронов

Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

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Inna Varenytsia/REUTERS

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Силы противовоздушной обороны наготове», — проинформировал он в 0:54 мск и призвал сохранять спокойстве.

Глава региона рекомендовал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Прошлой ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 92 украинских беспилотника над территорией России. Один из них — над территорией Воронежской области

До этого заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что Киев сознательно идет на такие атаки, преследуя конкретные цели, и устраивает «террор против народа России».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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