США могут продать Саудовской Аравии снаряды и ракеты на $1 млрд

Госдеп США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет и снарядов на $1 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

Отмечается, что речь идет о продаже ракет AGM-114R3 Hellfire II на $655 млн, ракет AIM-9X Block II Sidewinder на $251,8 млн, а также артиллерийских снарядов и боеприпасов для танков и пулеметов на $139 млн.

Белый дом уже уведомил конгресс об этом решении. Теперь у законодательного органа есть 30 дней на то, чтобы одобрить или заблокировать данную сделку.

До этого первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл говорил, что американская администрация не может сказать ничего нового по поводу поставок Украине тактических баллистических ракет ATACMS.

1 октября Госдеп сообщил о праве Украины бить по РФ без разрешения США. Такое заявление сделал представитель Госдепа Мэттью Миллер. Он добавил, что в США «всегда смотрят», есть ли у Вашингтона «дополнительные инструменты», которые можно предоставить в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в США признали медлительность своей оборонной промышленности.