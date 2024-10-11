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Российский пулеметчик 13 часов удерживал позиции в Херсонской области

RT: пулеметчик Дмитриев 13 часов удерживал позиции под Херсоном

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Телеграм-канал RT на русском

Пулеметчик ВС РФ Алексей Дмитриев в течение 13 часов удерживал позиции в Херсонской области. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

Отмечается, что бой шел на рубеже обороны АлександровкаКирово. Дмитриев взял руководство на себя, когда погиб командир, и смог отразить несколько контратак украинских военных. По его словам, бой был самым тяжелым за все время его службы в зоне СВО.

«На моих глазах погиб командир, потом другие ребята. Мне пришлось взять командование на себя», — поделился боец.

Военный дважды был ранен в ногу. Врачи смогли ее спасти, но мужчина получил инвалидность. Дмитриев намерен вернуться в зону СВО в качестве инструктора, когда восстановится.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании оперштаба по вопросам прохождения военной службы по контракту заявил, что участники СВО из Самарской области с 16 октября будут получать новую единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

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