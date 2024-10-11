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Алаудинов сообщил о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

Алаудинов заявил об отбитой атаке ВСУ на Белгородскую область

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Сергей Бобылев/РИА Новости

ВСУ безуспешно попытались атаковать Белгородскую область, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он опроверг данные о том, что в Белгородской области «кто-то куда-то зашел» и подразделения украинских военных совершили «какие-то страшные действия».

«Они (ВСУ. — «Газета.Ru») попытались на одном участке пробиться, подойти некрупными силами, но их так оторвали, потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно», — рассказал Алаудинов.

Он также отметил, что на украинской стороне границы концентрируются силы ВСУ.

11 октября ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области при помощи беспилотников. Речь идет о Волоконовском районе у хутора Екатериновка, селах Тишанка и Салтыков и о городе Шебекино. При этом в результате атак были повреждены пять жилых домов, а в Шебекино пострадали девять человек.

Ранее Алаудинов дал прогнозы об окончании СВО на основе Священного Писания.

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