В окрестностях Геническа прогремели взрывы

В окрестностях Геническа — административного центра Херсонской области — прогремели два взрыва. Об этом передает ТАСС.

По предварительной информации, работа системы противовоздушной обороны была слышна на Арабатской стрелке.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливают территорию Херсонской области. 11 октября сообщалось, что украинские военные атаковали рынок в городе Новая Каховка. В результате в магазине начался пожар.

Кроме того, 8 октября в администрации Скадовского муниципального округа Херсонской области рассказали, что подверглось обстрелу село Красное. Один из выпущенных ВСУ снарядов попал в частный жилой дом. Во время атаки ранения получили двое детей. Как рассказали власти, врачи оперативно оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

28 сентября бойцы ВСУ обстреляли населенные пункты на левобережье Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо подчеркнул, что из-за действий украинских войск пострадали двое мирных жителей — 38-летний и 71-летний мужчины.

Ранее глава Херсонской области заявил, что ВСУ хотят применить бактериологическое оружие.