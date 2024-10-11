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Из деревни Ходяково в Курской области эвакуировали последнего человека

Mash: 82-летнюю женщину эвакуировали из поселка Ходяково Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Из деревни Ходяково в Курской области эвакуировали последнего человека, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, 82-летняя пенсионерка не хотела покидать свой дом из-за страха не пережить эвакуацию. В результате женщина больше месяца жила под ежедневными обстрелами украинских военных. Пенсионерка страдает от диабета, тахикардии, у нее минимум семь хронических заболеваний.

«Когда украинские солдаты вторглись в регионы, она решила остаться дома под обстрелами — переживала, что ей станет плохо по дороге в Курск и ее не смогут спасти», — говорится в сообщении.

Сейчас женщина находится в областной больнице под наблюдением врачей.

До этого ТАСС сообщал, что украинские военные в начале атаки на Курскую область намеренно использовали артиллерийские снаряды для уничтожения гражданской больницы, расположенной в Суджанском районе. По словам жителя Курской области, никто из находившихся в медицинском учреждении людей не считал прилеты. Когда начались взрывы, сотрудники и пациенты больницы уже спустились в укрытие.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.

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