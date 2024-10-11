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Стало известно о планах ФРГ усилить безопасность на энергообъектах Балтийского моря

Spiegel: Германия разместит спецназ GSG 9 на энергообъектах Балтийского моря

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Michael Probst/AP

Германия разместит спецназ быстрого реагирования GSG 9 на объектах энергетической инфраструктуры Балтийского моря. Об этом пишет газета Spiegel.

«[Министр внутренних дел Германии Нэнси] Фейзер решила, что в будущем GSG 9 разместит морское оперативное подразделение в Нойштадте в земле Шлезвиг-Гольштейн», — отмечается в статье.

Инициатива позволит оперативнее привлекать антитеррористические подразделения к решению возможных кризисных ситуаций на энергообъектах, пишет автор.

По данным издания, одной из причин усиления безопасности в регионе стали подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли 26 сентября 2022 года.

9 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство РФ располагает доказательствами причастности Британии и Соединенных Штатов к подрыву газопроводов.

В конце сентября Spiegel писал, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была организована группой гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины Романом Червинским.

Ранее немецкий депутат заявил, что «Северный поток» можно «комфортно» восстановить.

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