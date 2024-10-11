По центру Израиля запущены беспилотники

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) по центру Израиля были запущены из Ливана. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что один из беспилотников был перехвачен. В пригороде Тель-Авива повреждено здание.

11 октября северные районы Израиля подверглись мощным ракетным обстрелам со стороны Ливана, меньше чем за час было выпущено около 100 ракет. Речь идет о районах Верхняя и Западная Галилея на севере Израиля, которые граничат с Ливаном. По заявлению израильской армии, некоторые снаряды удалось перехватить.

7 октября прошел ровно год с момента обострения конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем: в этот день в 2023 году тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее сообщалось, что раненый глава спецслужбы «Хезболлы» находится в больнице.