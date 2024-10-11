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ВСУ обстреляли станцию Тополи в Харьковской области

Ганчев: ВСУ обстреляли станцию Тополи в Харьковской области, никто не пострадал

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли станцию Тополи в подконтрольной РФ части Харьковской области. Подробности рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Украинские вооруженные формирования обстреляли станцию Тополи Харьковской области. Предположительно, огонь вели из миномета», — сообщил он.

По предварительным данным, огонь велся именно по центру поселка Тополи, предположительно, из миномета. Среди местных жителей никто не пострадал.

В начале сентября ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов Харьковской области, пострадавших нет. По словам Ганчева, пострадали частные дома. Местные жители прятались в подвалах во время обстрелов.

До этого ВСУ обстреляли из артиллерии город Льгов Курской области. Как сообщил мэр города Алексей Клемешов, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее ВСУ обстреляли мирных жителей в Харьковской области.

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