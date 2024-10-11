Север Израиля подвергся мощным обстрелам из Ливана

Северные районы Израиля подверглись мощным ракетным обстрелам со стороны Ливана, меньше чем за час было выпущено около 100 ракет. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Речь идет о районах Верхняя и Западная Галилея на севере Израиля, которые граничат с Ливаном.

По заявлению израильской армии, некоторые снаряды удалось перехватить.

В ночь на 11 октября Армия обороны Израиля сообщила, что за сутки с территории Ливана было выпущено около 360 снарядов. По данным ЦАХАЛ, основная часть ударов пришлась на Верхнюю и Западную Галилею, которые подверглись двум мощным обстрелам. В первом залпе было выпущено 40 ракет, во втором — около 50.

7 октября прошел ровно год с момента обострения конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем: в этот день в 2023 году тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее стало известно, сколько россиян поддерживают Израиль.