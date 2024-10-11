Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу отметил заслуги 55-й бригады из Тувы в зоне СВО

Шойгу заявил, что годится заслугами 55-й бригады из Тувы в зоне СВО

close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу отметил заслуги 55-й горной бригады из Тувы в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующе заявление он сделал во время торжественного собрания, посвященного празднованию 80-летия добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР.

«Ребята воюют дерзко. Нам есть кем гордиться. Поверьте мне, выросло поколение, которое действительно может защитить республику и в целом государство Российское», — сказал Шойгу.

До этого Шойгу заявлял, что наступление российских войск идет на всех направления боевых действий в зоне проведения спецоперации (СВО).

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что после смены должности Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств на посту секретаря Совета безопасности РФ.

Ранее Шойгу заявил, что военные РФ достойно сражаются в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами