Шойгу отметил заслуги 55-й бригады из Тувы в зоне СВО

Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу отметил заслуги 55-й горной бригады из Тувы в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующе заявление он сделал во время торжественного собрания, посвященного празднованию 80-летия добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР.
«Ребята воюют дерзко. Нам есть кем гордиться. Поверьте мне, выросло поколение, которое действительно может защитить республику и в целом государство Российское», — сказал Шойгу.
До этого Шойгу заявлял, что наступление российских войск идет на всех направления боевых действий в зоне проведения спецоперации (СВО).
В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что после смены должности Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств на посту секретаря Совета безопасности РФ.
Ранее Шойгу заявил, что военные РФ достойно сражаются в зоне СВО.