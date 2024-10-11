Шойгу отметил заслуги 55-й бригады из Тувы в зоне СВО

Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу отметил заслуги 55-й горной бригады из Тувы в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующе заявление он сделал во время торжественного собрания, посвященного празднованию 80-летия добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР.

«Ребята воюют дерзко. Нам есть кем гордиться. Поверьте мне, выросло поколение, которое действительно может защитить республику и в целом государство Российское», — сказал Шойгу.

До этого Шойгу заявлял, что наступление российских войск идет на всех направления боевых действий в зоне проведения спецоперации (СВО).

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что после смены должности Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств на посту секретаря Совета безопасности РФ.

Ранее Шойгу заявил, что военные РФ достойно сражаются в зоне СВО.