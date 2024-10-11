Алаудинов предрек Украине тяжелые потрясения

Украину ждут тяжелые внутренние потрясения из-за истощения мобилизационных ресурсов, необходимых для продолжения боевых действий. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью https://www.kp.ru/online/news/6036302/.

«Она (Украина. — Прим. ред.) стоит на пороге внутренних тяжелых событий. Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить Зеленскому», — сказал Алаудинов.

Он снова повторил свой прогноз о том, что специальная военная операция завершится до конца года. На это указывают выборы президента США, ситуация на Ближнем Востоке и ослабление Украины, отметил генерал-майор.

10 октября Алаудинов заявил, что фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) «посыпался» примерно на 10 участках, и президента страны Владимира Зеленского «вряд ли захотят оставить в живых».

6 августа он сказал, что спецоперация на Украине завершится в 2024 году победой России, какое бы оружие ни дали ВСУ западные страны.

Ранее Алаудинов сообщил о потере ВСУ в Курской области «очень серьезных участков».