Воевавшего за ВСУ наемника из Грузии будут заочно судить в ДНР

Суд в Донецкой народной республике (ДНР) заочно рассмотрит уголовное дело по обвинению воевавшего за ВСУ гражданина Грузии. Об этом Генеральная прокуратура РФ сообщила РИА Новости.

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Следствие установило, что с марта по апрель 2022 года Киноиани принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения как наемник. За это он получал денежное вознаграждение.

СМИ сообщали, что мужчина приехал на территорию вооруженного конфликта в марте 2022 года, затем вступил в добровольческое подразделение Грузинский национальный легион.

Ранее суд заочно приговорил воюющего за ВСУ наемника из США к 14,5 года колонии.