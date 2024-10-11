Российские военные уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 12:20 (мск) пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировало российское оборонное ведомство.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четыре населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью БПЛА.

До этого сообщалось, что украинские военные обстреляли рынок в городе Новая Каховка, расположенном в Херсонской области.

По данным властей, в результате атаки в магазине начался пожар. Тем не менее никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

ВСУ также предприняли попытку нанести удары по Угледару в ДНР.

Ранее ракетный удар ВСУ полностью разрушил дом в Херсонской области.