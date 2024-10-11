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Стало известно о проблемах с логистикой у ВСУ в Курской области

У ВСУ в курском приграничье возникли проблемы с логистикой

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Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области есть проблемы с логистикой и неразбериха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«У ВСУ в курском приграничье сейчас неразбериха, имеются большие проблемы с логистикой», — привело агентство слова собеседника.

По его данным, эти сведения получены из перехватываемого радиоэфира.

Немногим ранее министерство обороны России сообщило, что российские войска за сутки отразили пять атак ВСУ на Курском направлении.

11 октября также стало известно, что около 1500 военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в окружение в районе курского села Ольговка. Это произошло в результате второго этапа российского контрнаступления.

Утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Курске семь автомобилей получили повреждения после падения обломков ракеты.

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Атаки на Курскую область
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