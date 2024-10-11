ВС России взяли под контроль Желанное Второе и Островское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Общие потери противника составили до 4790 военнослужащих. Уничтожены десять полевых складов с боеприпасами, а также пять станций радиоэлектронной борьбы.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска взяли под контроль центр и многоэтажную застройку Дзержинска (украинское название Торецк).

Кроме того, военнослужащие продвинулись у Часова Яра и в Торецке на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Авторы канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» заявили, что российские солдаты продвинулись на юге от Часова Яра.

Ранее российские войска взяли под контроль Гродовку в ДНР.