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Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль Желанное Второе и Островское в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

ВС России взяли под контроль Желанное Второе и Островское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Общие потери противника составили до 4790 военнослужащих. Уничтожены десять полевых складов с боеприпасами, а также пять станций радиоэлектронной борьбы.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска взяли под контроль центр и многоэтажную застройку Дзержинска (украинское название Торецк).

Кроме того, военнослужащие продвинулись у Часова Яра и в Торецке на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Авторы канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» заявили, что российские солдаты продвинулись на юге от Часова Яра.

Ранее российские войска взяли под контроль Гродовку в ДНР.

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