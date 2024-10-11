В Минобороны сообщили о расстрелах украинскими заградотрядами солдат ВСУ

Российские военнослужащие сообщили о расстреле украинскими заградительными отрядами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Подробности привел военнослужащий одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман. Узнать об этом удалось при помощи разведки дронами.

«Когда у украинцев заканчиваются патроны и совсем становится плохая ситуация, они пытаются оттягиваться назад. По ним открывают огонь пулеметами, либо чем-то тяжелее», — рассказал он.

Штурман добавил, что при каждом штурме украинские войска теряют порядка десяти человек.

Незадолго до этого военнопленный украинский солдат Юрий Водян сообщил о формировании в ВСУ заградительных отрядов из новых мобилизованных солдат, которые занимаются отстрелом отказников среди украинских войск.

Отказ от участия в боевых действиях также вызывает трудности. По его словам, в лучшем случае «отказников» в украинской армии ожидает тюремный срок от 10 до 15 лет

Ранее российский военный рассказал, что на Украине давно видят спецназовцев НАТО.