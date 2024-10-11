ТАСС сообщил о ликвидации в Курской области украинской разведгруппы

Российские морские пехотинцы уничтожили разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Морпехи ликвидировали украинскую разведгруппу в Курской области», — сказал собеседник агентства.

По его данным, они также взяли в плен трех украинских военных.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов накануне заявлял, что ВСУ в Курской области теряют «очень серьезные участки». По его словам, ВС РФ фиксируют панику в рядах ВСУ.

11 октября ТАСС заявил, что украинские военные в начале атаки на Курскую область намеренно использовали артиллерийские снаряды для уничтожения гражданской больницы, расположенной в Суджанском районе.

Ранее в Курске семь автомобилей получили повреждения после падения обломков ракеты.