ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Четыре населенных пункта подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), враг использовал беспилотники. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Волоконовском районе вблизи хутора Екатериновка дрон-камикадзе атаковал припаркованную ГАЗель. Транспортное средство получило повреждения», — рассказал он.

ВСУ также атаковали села Тишанка и Салтыково. Повреждения получили жилой дом и автомобиль.

Кроме того, беспилотник ВСУ пытался атаковать производственное здание одного из предприятий города Шебекино. Гладков сообщил, что никто не пострадал.

До этого сообщалось, что украинские военные обстреляли рынок в городе Новая Каховка, расположенном в Херсонской области.

По данным властей, в результате атаки в магазине начался пожар. Тем не менее никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

ВСУ также предприняли попытку нанести удары по Угледару в ДНР.

Ранее ракетный удар ВСУ полностью разрушил дом в Херсонской области.