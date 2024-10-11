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ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Гладков: четыре населенных пункта атакованы беспилотниками ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Четыре населенных пункта подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), враг использовал беспилотники. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Волоконовском районе вблизи хутора Екатериновка дрон-камикадзе атаковал припаркованную ГАЗель. Транспортное средство получило повреждения», — рассказал он.

ВСУ также атаковали села Тишанка и Салтыково. Повреждения получили жилой дом и автомобиль.

Кроме того, беспилотник ВСУ пытался атаковать производственное здание одного из предприятий города Шебекино. Гладков сообщил, что никто не пострадал.

До этого сообщалось, что украинские военные обстреляли рынок в городе Новая Каховка, расположенном в Херсонской области.

По данным властей, в результате атаки в магазине начался пожар. Тем не менее никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

ВСУ также предприняли попытку нанести удары по Угледару в ДНР.

Ранее ракетный удар ВСУ полностью разрушил дом в Херсонской области.

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