Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в начале 2025 года его страна передаст Украине истребители Dassault Aviation Mirage 2000-5F. Количество самолетов пока не уточняется, но Avionslegendaires пишет, что Париж может направить Киеву от 12 до 20 истребителей.

Лекорню отмечал, что первые поставки планируются с января по март 2025 года. Уточняется, что до этого времени французские специалисты должны провести подготовку украинских пилотов и технического персонала. Avionslegendaires пишет, что одной из главных модификаций будет возможность использования крылатых ракет SCALP-EG.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают «большой дефицит» некоторой военной техники, тогда как на передовой в Донбассе сложилась сложная ситуация.

Ранее Алаудинов заявил, что Зеленского «вряд ли оставят в живых».