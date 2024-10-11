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Франция планирует передать Украине в 2025 году самолеты Mirage 2000

Avionslegendaires: Париж передаст Киеву в 2025 году до 20 самолетов Mirage 2000

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в начале 2025 года его страна передаст Украине истребители Dassault Aviation Mirage 2000-5F. Количество самолетов пока не уточняется, но Avionslegendaires пишет, что Париж может направить Киеву от 12 до 20 истребителей.

Лекорню отмечал, что первые поставки планируются с января по март 2025 года. Уточняется, что до этого времени французские специалисты должны провести подготовку украинских пилотов и технического персонала. Avionslegendaires пишет, что одной из главных модификаций будет возможность использования крылатых ракет SCALP-EG.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают «большой дефицит» некоторой военной техники, тогда как на передовой в Донбассе сложилась сложная ситуация.

Ранее Алаудинов заявил, что Зеленского «вряд ли оставят в живых».

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