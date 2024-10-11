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Израильские войска ликвидировали одного из командиров «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: армия Израиля ликвидировала командира ракетного подразделения «Хезболлы»

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Ohad Zwigenberg/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира ракетных войск элитного подразделения «Радван», входящего в состав ливанского движения «Хезболла», Эриба Аль-Шаджа. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале пресс-службы израильских войск.

В заявлении уточняется, что член «Хезболлы» подвергся атаке на территории Ливана.

«Истребители ВВС (Военно-воздушных сил. — «Газета.Ru») Израиля уничтожили командира ракетного подразделения «Радван» <...> Эриба Аль-Шаджа в районе Мейс Эль-Джабаль», — уточнили представители армии еврейского государства.

По данным ЦАХАЛ, ликвидированный командир был ответственен за многочисленные ракетные обстрелы поселения Рамот-Нафтали. Последнее находится на севере Израиля.

Также в пресс-службе рассказали, что израильские военнослужащие нанесли удары по складам с оружием ливанского движения и пусковым установкам. Более того, атакам подверглись наблюдательные пункты «Хезболлы» на юге страны.

Из публикации следует, что еще один воздушный удар был нанесен по зданию с членами движения. После попадания снаряда в строение здесь произошли вторичные взрывы. На этом фоне в ЦАХАЛ пришли к выводу, что в помещениях находилось большое количество оружия и боеприпасов.

Ранее в Ливане после атак со стороны Израиля выжил глава спецслужбы «Хезболлы».

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