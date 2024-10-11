Российских граждан, которые находятся в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, несомненно, освободят. Об этом ТАСС заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов, который в данный момент находится в этом регионе.

«Все граждане, которые незаконно удерживаются в плену, в том числе в лагерях на территории оккупированных районов Курской области, будут освобождены», — сказал он.

По словам Сыртланова, для этого потребуется время и переговоры, вероятно, с участием третьих стран.

«Российские вооруженные силы, командование делают все возможное с целью освободить захваченную противником территорию», — добавил полковник, отметив, что одной из целей является выставление пограничных столбов, «чтобы снова на курской земле наступил мир».

До этого житель Курской области заявил, что ВСУ в начале атаки на Курскую область намеренно использовали артиллерийские снаряды для уничтожения гражданской больницы, расположенной в Суджанском районе.

Ранее жительница Курской области заявила о попытках ВСУ запугать людей наемниками.