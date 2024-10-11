Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В регионе России начали выполнять поручение Белоусова по строительству жилья для военных

МО РФ: во Владивостоке строят жилье для военнослужащих ТОФ по поручению Белоусова

close
Максим Блинов/РИА Новости

В рамках выполнения поручения министра обороны России Андрея Белоусова по строительству жилья для военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялась торжественная церемония заселения 190-квартирного дома. Об этом сообщили «Газете.Ru» в российском военном ведомстве.

Отмечается, что ключи первым семьям-новоселам вручали командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина и мэр города Владимир Шестаков.

«Министр обороны РФ в июне этого года совершил рабочую поездку на Тихоокеанский флот, в ходе которой отдал ряд поручений, которые реализуются в настоящий момент. Сдача 190 квартирного жилого дома – это реализация одного из таких поручений», — подчеркнул Лиина.

До этого Белоусов в ходе рабочего визита в 45-ю гвардейскую отдельную бригаду спецназа ВДВ обратил внимание на недостроенные казарму и общежития для личного состава. Во время поездки Белоусов также ознакомился с условиями размещения военнослужащих, состоянием учебно-материальной базы, местами хранения оружия и военной техники.

Ранее Белоусов во время поездки на строящиеся объекты Тихоокеанского флота пригрозил подчиненному уголовной ответственностью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами