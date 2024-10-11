В регионе России начали выполнять поручение Белоусова по строительству жилья для военных

В рамках выполнения поручения министра обороны России Андрея Белоусова по строительству жилья для военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялась торжественная церемония заселения 190-квартирного дома. Об этом сообщили «Газете.Ru» в российском военном ведомстве.

Отмечается, что ключи первым семьям-новоселам вручали командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина и мэр города Владимир Шестаков.

«Министр обороны РФ в июне этого года совершил рабочую поездку на Тихоокеанский флот, в ходе которой отдал ряд поручений, которые реализуются в настоящий момент. Сдача 190 квартирного жилого дома – это реализация одного из таких поручений», — подчеркнул Лиина.

До этого Белоусов в ходе рабочего визита в 45-ю гвардейскую отдельную бригаду спецназа ВДВ обратил внимание на недостроенные казарму и общежития для личного состава. Во время поездки Белоусов также ознакомился с условиями размещения военнослужащих, состоянием учебно-материальной базы, местами хранения оружия и военной техники.

Ранее Белоусов во время поездки на строящиеся объекты Тихоокеанского флота пригрозил подчиненному уголовной ответственностью.