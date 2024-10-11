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Стало известно о выходе российских войск на административную границу ЛНР

Марочко: российские военные вышли на границу ЛНР в районе Мясожаровки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие сумели продвинуться вперед и выйти на границу Луганской народной республики (ЛНР) в районе Мясожаровки. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Мясожаровка», — сказал он.

По словам Марочко, это дало возможность российским военным продвинуться на 1,5 км. Эксперт отметил, что улучшение тактического положения позволило ВС РФ вести более прицельный огонь по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Лозовой.

Также Марочко заявил, что российские военнослужащие уничтожили пункт управления ротно-тактической группы ВСУ, выполняющей задачи в районе Волчанска в Харьковской области.

10 октября министерство обороны РФ заявило, что бойцы группировки войск «Запад» уничтожили живую силу и технику ВСУ во время ротации в Харьковской области. Российские солдаты нанесли удары по новоприбывшим украинским военнослужащим при помощи беспилотников.

Ранее российские бойцы прорвали линию обороны ВСУ в районе города Купянска в Харьковской области.

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