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Американская корпорация Raytheon получила значительную выгоду от украинского конфликта

РИА Новости: американская корпорация Raytheon наживается на войнах

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Elise Amendola/AP

Крупнейший в мире производитель управляемых ракет — американская военно-промышленная корпорация Raytheon — получил значительную финансовую выгоду от поставок вооружения на Украину. Об этом, проанализировав финансовые отчеты корпорации, сообщает РИА Новости.

Из документов следует, что связанные с Украиной поставки стали ключевым фактором роста для Raytheon за последние два с половиной года. Так, дочерняя компания Raytheon Missiles & Defense производит для украинской армии системы NASAMS, ракеты Stinger и Javelin.

Raytheon также активно поставляет Киеву системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, и получает от западных государств новые заказы на производство этих комплексов.

РИА Новости отмечает, что до начала украинского конфликта Raytheon испытывала долгий период спада. Однако уже во втором квартале 2022 года корпорация резко увеличила объем продаж. К концу следующего года производство ракет GEM-T для систем Patriot составило 40% доходов от всех новых заказов Raytheon.

Кроме выгоды от конфликта на Украине, Raytheon, как и другие американские военно-промышленные компании, также может получить прибыль благодаря поддержке Израиля администрацией США, которая продолжается на фоне обострения ситуации в ближневосточном регионе.

12 сентября сообщалось, что Raytheon получила контракт почти на $1,2 млрд на поставку авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования.

Ранее американская компания получила контракт на поставку ракет для Германии.

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Операция на Украине
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