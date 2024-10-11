Российские солдаты в ходе выполнения боевых задач на Кураховском направлении вытащили принадлежащий сослуживцам танк Т-73 БЗМ, застрявший в непосредственной близости от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на механика-водителя с позывным «Сварной».

По информации агентства, на поле боя отличились танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии в составе группировки войск «Юг». «Сварной», в свою очередь, был членом экипажа одного из двух танков Вооруженных сил РФ, направившихся на штурм укрепрайона украинских бойцов.

«Мы стояли на подхвате, он (танк. — «Газета.Ru») приезжает, мы их меняем — также начинаем отрабатывать. Нету и нету ребят, ну смотрим — привозят их, пехота привезла», — рассказал мужчина.

Он добавил, что спросил у товарищей, почему они вернулись без танка. В результате оказалось, что машина «села на брюхо» прямо перед укрепрайоном ВСУ.

После этого солдаты вместе с офицерами разработали план эвакуации техники. В операции приняли участие командир танка и двое механиков-водителей.

«Нашли этот танк. Я не знаю, какова была ситуация у противника, когда они видели, что мы к ним под нос подъехали», — отметил «Сварной».

Как он сказал, натягивать тросы между застрявшим и прибывшим на помощь танками отправился сам командир. Место водителя в первой машине занял один механик, а «Сварной» остался во второй машине.

В конце концов военнослужащим удалось вытащить танк, хотя все это время их обстреливали украинские бойцы.

«Третий танк еще выезжал нас прикрыть, отвлечь все внимание на себя», — уточнил солдат.

Он подчеркнул, что впоследствии оставшиеся на позициях товарищи рассказали членам эвакуационной группы, что вся операция заняла три минуты. При этом самому «Сварному» показалось, что прошло не менее часа.

Ранее российский танк, победивший в биатлоне, выдержал 19 попаданий украинских снарядов.