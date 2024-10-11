Украинские военные навели на себя российский БПЛА, снимая ролик для TikTok

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, снимая друг друга на видео возле командно-наблюдательного пункта в районе населенного пункта Горняк в Донецкой народной республике, привлекли внимание операторов ударных беспилотников российской армии и навели на себя удар. Об этом сообщил оператор БПЛА подразделения группировки «Юг» с позывным «Печорин», передает РИА Новости.

«Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они (ролики в) TikTok снимали», — рассказал об украинских бойцах «Печорин».

По его словам, разведчики наблюдали «бесконечное перемещение личного состава» ВСУ, и было решено сразу же поднять дрон в воздух и «наказать за такое поведение».

До этого полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявлял, что ВСУ испытывают кризис на пяти направлениях фронта — Южном, Купянском, Угледарском, Кураховском и Запорожском. Он сделал вывод, что российская армия активно ищет возможности для прорыва фронта и взятия украинских войск в окружение.

Боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Питбуль» отмечал, что мобилизованные создают проблемы на фронте для украинской армии. По его словам, территориальные центры комплектования набирают тех, кто воевать не хочет или не может. Зачастую это люди в возрасте 40-50 лет, которых силой отправляют на фронт.

Ранее Зеленский рассказал Макрону об очередных проблемах у ВСУ.