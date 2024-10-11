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Американские военные обстреляли союзные силы в Сирии

РИА: военные США открыли огонь из артиллерии по союзным сирийским силам

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Jeremias Gonzalez/AP

Солдаты армии США открыли огонь из артиллерии по союзным силам сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил РИА Новости сирийский полевой источник.

«Артиллерия американских военных четырежды открыла огонь по союзным сирийской армии силам в Хувейджа Сакр и Марийи на северной окраине города Дейр-эз-Зор», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, вертолеты американских ВВС усиленно патрулируют территорию вокруг военной базы США Конико.

Американская база США, о которой идет речь, находится на газовом месторождении Конико. По данным агентства, она регулярно подвергается ракетным ударам со стороны ополчения.

В тот же день израильская авиация совершила налет на иранский машиностроительный завод, расположенный на территории провинции Хомс в Сирии. Ответная атака Израиля после ракетного обстрела Ирана была анонсирована сразу после завершения атаки 1 октября 2024 года.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не ищут войны с Ираном.

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