Фронт Вооруженных сил Украины в Курской области «посыпался» на десятке участков. Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», видеозапись которой опубликована в его Telegram-канале.

«В общей сложности где-то десять участков, где подразделения Вооруженных сил Российской Федерации двигаются с очень хорошими успехами», — подчеркнул Алаудинов и уточнил, что там фронт для ВСУ «посыпался».

Командир спецназа «Ахмат» обратил внимание на то, что с подобными темпами в ближайшее время можно будет доложить об освобождении Курской области.

Кроме того, Алаудинов заявлял о том, что большая группа военнослужащих украинской армии бегством покинула территорию Курской области. При этом группа ВСУ утратила часть своих танков — их уничтожили бойцы 155-й бригады морской пехотинцы ВС России.

Накануне военкоры и Telegram-каналы сообщили о переходе ВС РФ к новой фазе контрнаступления в Курской области. По их данным, ВС РФ вернули контроль над Любимовкой и Нижним Клином и движутся в сторону Суджи.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.